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Официантка разбогатела на продаже фото в бикини во время пандемии 

Lenta.ru 3 часа назад
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Фото: Lenta.ru
Австралийка потеряла работу в связи с вспышкой коронавируса и разбогатела с помощью продажи откровенных снимков. Ее рассказ приводит портал Daily Star.
По словам Элли (Elly), до пандемии она работала диджеем и официанткой одновременно, однако после введения ограничительных мер ей пришлось искать новый источник заработка. Героиня материала стала фотографироваться в бикини и публиковать кадры на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.
Отмечается, что вскоре она заработала пять тысяч долларов (344 тысячи рублей).
«Люди говорят, что это тяжелая работа, однако я не согласна. Я могу быть где угодно и получать свои деньги»,
— подчеркивает Элли, добавляя, что она продолжит продавать свои фото даже после снятия карантина.
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Красота , Газета Daily Star
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