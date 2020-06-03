Как угол молодости влияет на овал лица после 40

Идеально прямой угол между подбородком и шеей — эталонный показатель юности, именно его и называют «углом молодости». Когда он уменьшается, мы начинаем выглядеть старше, даже если на лице еще нет морщин. Основные причины потери угла молодости связаны с нашим легкомысленным отношением к своей внешности. Соблюдение этих простых правил поможет вам держать заветные 90 градусов!

1. Следить за шеей и осанкой

Овал лица может «поплыть» уже к 30 из-за малоподвижного образа жизни, длительной сидячей работы, слишком высокой и неудобной подушки, привычки сутулиться. Все это приводит к развитию шейного остеохондроза, стрессовым зажимам мускулатуры шеи и плеч, ослаблению связок и, как следствие, к деформации контура подбородка.

Предупредить ситуацию помогут специальные упражнения, перерывы в течение рабочего дня, сон на ортопедической подушке, массаж шейно-воротниковой зоны. И ровная спина — следите за своей осанкой каждую минуту!

2. Избавиться от телефонной зависимости

Номофобия (от английского «no mobile phobia») — распространенная проблема современного человека. Врачи всерьез сравнивают ее с алкоголизмом и прочими зависимостями. Мало того что она влияет на психологическое состояние и приводит к депрессиям, так еще и постоянный контакт со своим смартфоном «лицом вниз» приводит к нарушению овала уже в довольно юном возрасте.

Пусть вам далеко до настоящего номофоба, но подумайте о своей красоте и о том, сколько времени уходит зря, пока вы разглядываете очередную порцию котиков. Доставайте смартфон из сумки только по делу, а для работы больше подойдет ноутбук.

3. Устранить «второй подбородок»

Сложнее всего тем, кто имеет деформационный тип старения лица и предрасположенность к лишнему весу. В таком случае ткани лица и подбородка сами по себе довольно тяжелые, а жировая клетчатка любит скапливаться под нижним краем. Если прибавить к этому колебания веса во время многочисленных попыток похудеть и склонность к отекам — появления «второго подбородка» не избежать.

Очевидный совет — вести здоровый образ жизни и стараться держать вес. Избавиться от «второго подбородка» поможет лимфодренажный массаж, ручной или аппаратный. Большой запас жировой прослойки уменьшат инъекции липолитиков. Нарушение объемов и четкости подбородка корректируется филлерами, а при выраженной степени — установкой специального импланта.

4. Укрепить кожу

Мы тщательно ухаживаем за лицом, но о шее часто вспоминаем после 40, когда «неожиданно» обнаруживаем у себя растянутую кожу. Особенно при мелкоморщинистом типе старения, когда самого жирка на подбородке нет, но кожа быстро теряет тонус и эластичность.

Если с молодости выработать привычку регулярно применять увлажняющие и лифтинговые средства, получится надолго сохранить угол молодости. Сегодня есть много различных продуктов для домашнего ухода, в том числе специальные компрессионные маски для нижней трети лица и подбородка. И, конечно же, биоревитализация у косметолога.

5. Поддерживать тонус мышц

Потеря угла молодости во многом связана с гипертонусом платизмы — широкой двойной мышцы по всей поверхности шеи. С возрастом и из-за неправильной осанки она «съеживается» и тянет ткани лица вниз.

Вернуть платизме нормальный тонус помогут специальные упражнения. Самое простое — медленно отклонять голову назад и слегка вбок вправо и влево, чтобы почувствовать растяжение мышцы. Гипертонус платизмы помогут убрать и косметологи инъекциями ботулотоксинов.

Бонус: секрет француженок

Судя по многочисленным фото, французские дамы славятся своей моложавостью. По их признаниям, секрет прост: надо больше улыбаться и как можно чаще смотреть вверх. Так вы надолго сохраните угол молодости и начнете замечать много интересного вокруг.