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Официантка разбогатела на продаже фото в бикини во время пандемии 

Мария Сергеева 5 часов назад
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Фото: Фото из личного архива
Жительница Австралии потеряла работу из-за пандемии коронавируса, благодаря чему начала искать другой источник заработка. Ее историю приводит портал Daily Star.
Элли до вспышки COVID-19 работала диджеем и официанткой одновременно, однако введенные ограничения отразились на ее работе, из-за чего девушка решила продавать свои фото в бикини ради денег. Помогла ей платформа OnlyFans, пользователи которой должны внести определенную сумму за доступ к контенту.
Согласно данным источника, вскоре героиня смогла заработать $5 000.
"Люди говорят, что это тяжелая работа, однако я не согласна. Я могу быть где угодно и получать свои деньги" — делится мнением Элли, отмечая, что нынешний вид деятельности будет для нее актуален и после пандемии.
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Красота , Газета Daily Star
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