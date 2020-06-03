Официантка разбогатела на продаже фото в бикини

Жительница Австралии потеряла работу из-за пандемии коронавируса, благодаря чему начала искать другой источник заработка. Ее историю приводит портал Daily Star.
Элли до вспышки COVID-19 работала диджеем и официанткой одновременно, однако введенные ограничения отразились на ее работе, из-за чего девушка решила продавать свои фото в бикини ради денег. Помогла ей платформа OnlyFans, пользователи которой должны внести определенную сумму за доступ к контенту.
Согласно данным источника, вскоре героиня смогла заработать $5 000.
"Люди говорят, что это тяжелая работа, однако я не согласна. Я могу быть где угодно и получать свои деньги" — делится мнением Элли, отмечая, что нынешний вид деятельности будет для нее актуален и после пандемии.
Ранее "Рамблер" писал о том, что российская порнозвезда боится возвращаться на родину.