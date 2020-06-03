Официантка разбогатела на продаже фото в бикини

Жительница Австралии потеряла работу из-за пандемии коронавируса, благодаря чему начала искать другой источник заработка. Ее историю приводит портал Daily Star.

Элли до вспышки COVID-19 работала диджеем и официанткой одновременно, однако введенные ограничения отразились на ее работе, из-за чего девушка решила продавать свои фото в бикини ради денег. Помогла ей платформа OnlyFans, пользователи которой должны внести определенную сумму за доступ к контенту.

Согласно данным источника, вскоре героиня смогла заработать $5 000.