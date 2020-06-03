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Пристрастившаяся к загару женщина заявила о готовности умереть от солнца 

Lenta.ru 5 часов назад
Британка заявила о готовности умереть от солнца
Фото: @ulrikajonssonofficial
Британская журналистка и телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) в одной из статей рассказала о своей зависимости от загара и заявила о готовности умереть от солнца. Соответствующий материал опубликовали The Sun.
По словам Йонссон, она привыкла регулярно загорать вместе со своими детьми. Поэтому, когда телеведущая переехала из Швеции в Великобританию в 1979 году, она была ошеломлена «бледными, бесцветными» жителями страны.
@ulrikajonssonofficial
В материале 52-летняя журналистка поведала о своей любви к загару. Однако она признала, что частое нахождение под ультрафиолетовыми лучами наносит существенный вред здоровью.
«Солнце является моим наркотиком и нет сомнений в том, что я умру из-за него», — отметила она.
Знаменитость также призналась, что не раз подвергалась критике в своем Instagram-аккаунте со стороны подписчиков из-за своего пристрастия. Пользователи сети осуждали Йонссон из-за ее привычки загорать, аргументируя это тем, что телеведущая постареет раньше времени и вдобавок испортит свою кожу.
Однако рожденная в Швеции Йонссон заявила, что раньше она завидовала смуглым людям, зато теперь «солнце находится в ее ДНК».
В мае 27-летняя Лорен Котап (Lauren Coathup) из Великобритании пристрастилась к загару и едва не лишилась половины носа. Все началось с того, что январе 2018 года после пляжного отдыха женщина обратила внимание на небольшой потемневший участок кожи на правой ноздре. Спустя некоторое время Котап обратилась в больницу, где у нее диагностировали рак кожи. Ей пришлось делать операцию, в результате которой медикам удалось удалить пораженные клетки.
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