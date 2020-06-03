Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем я мажу ногти зубной пастой 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Зачем я мажу ногти зубной пастой
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Раньше я представить не могла свои ногти без слоя цветного лака на них, а сейчас чаще всего пользуюсь только прозрачным, причем все подруги спрашивают меня, где я сделала такой идеальный френч. Конечно, мне нечего скрывать от подруг, и я охотно с ними делюсь своим маленьким секретом, но, видимо, из-за его простоты, в него просто особо никто не верит, а меня считают генетически одаренной. Но я и не возражаю.
А секрет прост — пару раз в неделю я намазываю ногти зубной пастой и аккуратно чищу зубной щеткой. Для этих целей лучше всего приобрести детскую щетку с самыми мягкими щетинками, чтобы не травмировать кутикулу и ногтевое ложе. После обработки намазываю ногти любимым маслом и аккуратно отодвигаю кутикулу деревянной палочкой. Утром остается только слегка пройтись по ногтям пилочкой и нанести прозрачный лак. Зубная паста отлично отбеливает ногтевую пластину — выглядит так, как будто сделали французский маникюр в салоне, а стоит копейки.
Видео дня. Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идите в ж**у, заслуженные!»
«Идите в ж**у, заслуженные!»
Красотку высмеяли за бикини, но она не остановилась
Красотку высмеяли за бикини, но она не остановилась
Заплаканная Брежнева сделала признание
Заплаканная Брежнева сделала признание
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
7 признаков дефицита витамина D и что с этим делать
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Назван продукт, который подделывают чаще всего
20:01
Назван продукт, который подделывают чаще всего
Еда
Как случайная встреча привела к большой любви
03:17
Как случайная встреча привела к большой любви
Звёзды Любовь
Как устранить засор в раковине за минуты
02:50
Как устранить засор в раковине за минуты
Дом и сад
Как изменились любимые певицы 90-х
04:02
Как изменились любимые певицы 90-х
Звёзды Красота
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
09:31
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
Звёзды Любовь
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
02:21
Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Звёзды
Звезды, страдающие от диабета
02:50
Звезды, страдающие от диабета
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение