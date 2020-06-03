Зачем я мажу ногти зубной пастой 

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Раньше я представить не могла свои ногти без слоя цветного лака на них, а сейчас чаще всего пользуюсь только прозрачным, причем все подруги спрашивают меня, где я сделала такой идеальный френч. Конечно, мне нечего скрывать от подруг, и я охотно с ними делюсь своим маленьким секретом, но, видимо, из-за его простоты, в него просто особо никто не верит, а меня считают генетически одаренной. Но я и не возражаю.

А секрет прост — пару раз в неделю я намазываю ногти зубной пастой и аккуратно чищу зубной щеткой. Для этих целей лучше всего приобрести детскую щетку с самыми мягкими щетинками, чтобы не травмировать кутикулу и ногтевое ложе. После обработки намазываю ногти любимым маслом и аккуратно отодвигаю кутикулу деревянной палочкой. Утром остается только слегка пройтись по ногтям пилочкой и нанести прозрачный лак. Зубная паста отлично отбеливает ногтевую пластину — выглядит так, как будто сделали французский маникюр в салоне, а стоит копейки.