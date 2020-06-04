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Перекачавшая лишний жир в ягодицы модель поделилась результатом процедуры 

Lenta.ru 36 минут назад
Модель перекачала жир в ягодицы и показала результат
Фото: @laurinafleure
Австралийская модель и телеведущая Лаурина Флер поделилась результатами популярной процедуры по увеличению ягодиц (Brazilian bum lift), а также рассказала, как проходит процесс реабилитации. Посты появились в ее Instagram-сторис в четверг, 4 июня.
На кадрах 36-летняя знаменитость сообщает, что в ходе липолифтинга медики выкачали 1,2 литра лишнего жира из ее рук, ног и бедер, а затем пересадили 300 миллилитров в ее ягодицы.
«Прошло два дня после липолифтинга и пересадки жира. У меня все отлично, только тело пока еще немного чувствительно», — описала ощущения Флер.
Затем она рассказала, что уже успела сходить в супермаркет вместе со своим бойфрендом, который помог ей отнести покупки домой, и приготовить ужин.
Модель также поделилась снимком своей новой фигуры после процедуры и отметила, что обе ее ягодицы увеличились по объему на половину банки колы. В заключении она поблагодарила за работу своего специалиста доктора Ланцера (Dr Lanzer).
@laurinafleure
В мае американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц. На одном из размещенных кадров знаменитость позировала в комплекте нижнего белья и прозрачных капроновых колготках, демонстрируя тело. В посте Мадонна пояснила, что проходит курс восстановительного лечения после операции на колено.
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