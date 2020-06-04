Считается, что из двух подруг всегда одна должна быть поумнее, а вторая покрасивее. Но только не в случае Эбби Рао и Дэйзи Кич — двух американских моделей, которые считают себя доказательством существования настоящей женской дружбы.

Соблазнительные белокурые красотки росли вместе, развивали бизнес и "строили" свое тело. Так, красавицы с ангельскими лицами вместе решили прокачать ягодицы и научить этому семь миллионов своих подписчиков.

Конечно идеальные фото в их профилях вдохновляют девушек на спорт, а мужчин на подвиги. Как выяснил "Рамблер", девушки называют себя сестрами, во всем поддерживают друг друга и практически все время живут вместе.