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Белокурые подружки вдохновили армию фанатов на приседания 

Диана Товсепова 7 часов назад
Считается, что из двух подруг всегда одна должна быть поумнее, а вторая покрасивее. Но только не в случае Эбби Рао и Дэйзи Кич — двух американских моделей, которые считают себя доказательством существования настоящей женской дружбы.
Соблазнительные белокурые красотки росли вместе, развивали бизнес и "строили" свое тело. Так, красавицы с ангельскими лицами вместе решили прокачать ягодицы и научить этому семь миллионов своих подписчиков.
Конечно идеальные фото в их профилях вдохновляют девушек на спорт, а мужчин на подвиги. Как выяснил "Рамблер", девушки называют себя сестрами, во всем поддерживают друг друга и практически все время живут вместе.
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Красота , Фото
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