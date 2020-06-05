Откровенная поза в бикини стала трендом

Знаменитости массово начали фотографироваться в купальниках со спины во время самоизоляции и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратило внимание The Sun.

Откровенными кадрами, в частности, поделились британская исполнительница и участница группы Little Mix Ли-Энн Пиннок, американская рэперша Lizzo, модели Шанина Шейк, Кендалл Дженнер Хелена Кристенсен , телеведущая Лора Уитмор и другие звезды.

Например, Пиннок в своем Instagram-аккаунте опубликовала серию снимков в купальнике собственного бренда In'A'Seashell. На одном из них знаменитость позирует без верхней части бикини, прикрывая грудь рукой и демонстрируя ягодицы.

Австралийскую топ-модель Шанину Шейк запечатлели со спины в в тай-дай бикини розово-фиолетового оттенка. При этом на снимке девушка вытянула руки вверх. В аналогичной позе сфотографировалась и Уитмор, одетая в слитный купальник с открытой спиной. Бодипозитивная Lizzo в свою очередь попозировала в купальном костюме у моря, показав целлюлит на ягодицах и складки на спине.

В мае знаменитости и блогеры фотографировались в другой позе, ставшей трендом. Во время самоизоляции они снимались, сидя на коленях в нижнем белье. Например, участница реалити-шоу Love Island Лаура Андерсон (Laura Anderson) поделилась кадром из гардеробной, на котором она стоит на коленях в разноцветном купальнике и рубашке, а Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала в такой откровенной позе нижнее белье собственного бренда Skims.