Увеличившая ягодицы модель разбогатела 

Американская модель Андреа Василе заработала за два года два миллиона долларов, публикуя фотографии своих ягодиц. Об этом пишет Daily Star.

36-летняя американка призналась, что сделала операцию по увеличению ягодиц.

"Теперь эта часть тела является главным источником моего заработка", — рассказала модель.

По ее словам, она тратила больше половины своего дохода на хирургические и косметические процедуры.

@msandrea.tv

Откровенные снимки девушка начала размещать на платформе OnlyFans два года назад. Кроме того, она зарабатывается на фото в своем Instagram-аккаунте. Сейчас у модели 1,4 миллиона подписчиков. Многие клубы, рестораны и компании по прокату элитных машин предлагают ей рекламу по бартеру.

«С тех пор как я начала этим заниматься, моя мама отреклась от меня, но мои друзья оказали большую поддержку», — поделилась девушка.

Андреа Василе выросла в Румынии и отучилась на юриста.