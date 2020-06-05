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Увеличившая ягодицы модель разбогатела 

Рамблер 3 часа назад
Увеличившая ягодицы модель разбогатела
Фото: @msandrea.tv
Американская модель Андреа Василе заработала за два года два миллиона долларов, публикуя фотографии своих ягодиц. Об этом пишет Daily Star.
36-летняя американка призналась, что сделала операцию по увеличению ягодиц.
"Теперь эта часть тела является главным источником моего заработка", — рассказала модель.
По ее словам, она тратила больше половины своего дохода на хирургические и косметические процедуры.
@msandrea.tv
Откровенные снимки девушка начала размещать на платформе OnlyFans два года назад. Кроме того, она зарабатывается на фото в своем Instagram-аккаунте. Сейчас у модели 1,4 миллиона подписчиков. Многие клубы, рестораны и компании по прокату элитных машин предлагают ей рекламу по бартеру.
«С тех пор как я начала этим заниматься, моя мама отреклась от меня, но мои друзья оказали большую поддержку», — поделилась девушка.
Андреа Василе выросла в Румынии и отучилась на юриста.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что звездные красотки в бикини увлеклись новой позой.
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