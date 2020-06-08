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62-летняя модель раскрыла секрет «вечной молодости» 

Диана Товсепова 4 часа назад
62-летняя англичанка Шейла Кисс, которая не перестает получать приглашения на свидания от молодых людей, раскрыла секрет своей неувядающей красоты.
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Так, Шейла Кисс живет на Бали и придерживается хдорового образа жизни, но заниматься спортом она начала еще 32 года назад после рождения второго ребенка.
При этом тяжелой атлетикой она увлеклась в 40 лет и с того времени тренируется по два часа в день шесть дней в неделю. В 49 она узнала о бикрам-йоге и до переезда на остров занималась ей в течение 13 лет.
Интересно, что Кисс работала моделбю в Австралии аж до 60 лет, что помогло ей быть уверенной в себе.
"Больше всего я люблю подиум. Я чувствую себя комфортно перед аудиторией. Это всегда интересно — носить модные вещи. Они могут быть не в твоем стиле, но нужно пройти так, будто они тебе нравятся. Я всегда напоминаю себе, что мне платят за то, чтобы вещь выглядела хорошо, и не просят меня покупать ее", — рассказала Шейла.
Женщина объяснила, что никогда не увлекалась угнетающим подсчетом калорий и позволяла себе есть все, что захочется.
@call_me_a_gypsy
"Я не принимаю никаких пищевых добавок или протеин и получаю все полезные вещества из еды. Я не могу выразить, насколько замечательно чувствовать себя сильной и здоровой, когда тебе около 60 лет, — сказала модель. — Никогда не концентрировалась на весе и не взвешивалась, но стремилась держать тело в тонусе. Я не считаю худое тело здоровым. Я бы предпочла иметь спортивный, подтянутый вид", — объяснила она.
Ранее "Рамблер" сообщал, как 59-летняя модель, снимающаяся топлесс, раскрыла секрет фигуры.
Женский форум 6
Красота , Видео
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