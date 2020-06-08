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Модель в необычном белье покорила фанатов 

Полина Алферова 3 часа назад
Модель Паулин Танто, рекламирующая известный бренд Fashion Nova, опубликовала фотографию в белье и покорила подписчиков. «Рамблер» собрал ее самые пикантные снимки.
Паулин Тинкто предстала в белом кроп-топе и прозрачных трусах Fashion Nova, украшенных бабочками.
Снимок набрал более 300 тысяч лайков и множество горячих комплиментов.
«Выглядишь потрясающе, девочка!»,
«Тебе даровано очень много красоты»,
«Как бы я хотела иметь такую фигуру!»,
Всего на аккаунт фотомодели подписано четыре миллиона человек. Яркая блондинка сообщила, что у нее французские и персидские корни, что хорошо объясняет ее необычную красоту. Кстати, у нее есть сестра-близнец Матильда, которая также регулярно выкладывает свои снимки.
Обладательницы идеальных фигур, обе модели эффектно смотрятся в бикини и нижнем белье. Поэтому их Instagram-аккаунт — настоящая находка для всех ценителей красоты.
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Красота , Фото
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