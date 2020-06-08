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Женщина увеличила грудь на семь размеров ради внешности секс-куклы 

Lenta.ru 2 часа назад
Женщина стала секс-куклой за 70 тысяч долларов
Фото: @sapphiresaintofficial
27-летняя жительница американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потратила 70 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на секс-куклу. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Женщина, пользующаяся псевдонимом Сафайр Сейнт (Sapphire Saint), увеличила грудь на семь размеров, корректировала форму носа, устанавливала филлеры и делала инъекции ботокса. Кроме того, она регулярно посещает четырехчасовые сеансы гипноза, призванные сделать ее глупее. «Благодаря им, я так изменилась, — говорит она. — Все мои друзья и родственники заметили, какой глупой я стала».
@sapphiresaintofficial
Cафайр Сейнт утверждает, что хотела быть секс-куклой всю свою взрослую жизнь. Первую операцию оплатил ее бывший муж, продолжавший поддерживать ее и после расставания. «Он помог мне выбраться из тяжелой финансовой ситуации, но у нас не очень много общего, потому что ему 76 лет», — объясняет она. На новые операции она зарабатывает сама, оказывая эскорт-услуги.
Женщина не собирается останавливаться на достигнутом и хочет, среди прочего, увеличить ягодицы, сделать еще одну ринопластику, удалить ребра, а также установить имплантаты в щеки и губы. «Также я еще буду увеличивать грудь — вероятно, до четырех тысяч кубиков», — говорит она.
В 2018 году сообщалось, что аргентинский любитель пластической хирургии Луис Падрон потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на космического эльфа. Он остался не удовлетворен результатом и обратился за помощью в реалити-шоу о неудачных пластических операциях.
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