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Модель в откровенном боди показала фигуру после пластики и возмутила фанатов 

Lenta.ru 1 час назад
Модель в откровенном боди возмутила фанатов
Фото: @laurengoodger
Британская модель и телезвезда Лорен Гуджер, известная участием в релати-шоу The Only Way Is Essex (про жителей Эссекса, пригорода Лондона), опубликовала фотографию в откровенном боди и вызвала негодование у фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На фото 33-летняя Гуджер позирует спиной к камере, опираясь правой ногой на ванну. Она одета в черный кружевной наряд и туфли люксового бренда Christian Louboutin. По информации Daily Mail, телезвезда продемонстрировала подписчикам увеличенные с помощью пластической операции ягодицы.
@laurengoodger
Пост знаменитости набрал более 10 тысяч лайков.
Поклонников возмутила неестественность модели, и они раскритиковали ее в комментариях. «И после этого вы удивляетесь, почему девушки комплексуют из-за своего тела? Покажите оригинальный кадр без фильтров — он не имеет с этим ничего общего», «Отписываюсь. Вот поэтому у тебя нет постоянного парня и спокойствия», «Печально, что естественная красота — не про тебя», «Огромные ягодицы давно вышли из моды, Лорен», — высказались они.
Ранее еще одна британская актриса и модель Хелен Флэнэген поделилась серией откровенных кадров и созналась, что в прошлом увеличивала ягодицы с помощью фотошопа для постов в соцсетях. «У меня есть целлюлит, у меня плоская попа. Я фотошопила ее на фотографиях из-за неуверенности в себе», — заявила она.
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