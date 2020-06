Модель в откровенном боди возмутила фанатов

Британская модель и телезвезда Лорен Гуджер, известная участием в релати-шоу The Only Way Is Essex (про жителей Эссекса, пригорода Лондона), опубликовала фотографию в откровенном боди и вызвала негодование у фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото 33-летняя Гуджер позирует спиной к камере, опираясь правой ногой на ванну. Она одета в черный кружевной наряд и туфли люксового бренда Christian Louboutin. По информации Daily Mail, телезвезда продемонстрировала подписчикам увеличенные с помощью пластической операции ягодицы.

@laurengoodger

Пост знаменитости набрал более 10 тысяч лайков.

Поклонников возмутила неестественность модели, и они раскритиковали ее в комментариях. «И после этого вы удивляетесь, почему девушки комплексуют из-за своего тела? Покажите оригинальный кадр без фильтров — он не имеет с этим ничего общего», «Отписываюсь. Вот поэтому у тебя нет постоянного парня и спокойствия», «Печально, что естественная красота — не про тебя», «Огромные ягодицы давно вышли из моды, Лорен», — высказались они.

Ранее еще одна британская актриса и модель Хелен Флэнэген поделилась серией откровенных кадров и созналась, что в прошлом увеличивала ягодицы с помощью фотошопа для постов в соцсетях. «У меня есть целлюлит, у меня плоская попа. Я фотошопила ее на фотографиях из-за неуверенности в себе», — заявила она.