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Девушка потратила 70 тысяч долларов, чтобы стать секс-куклой 

Рамблер 1 час назад
Девушка стала секс-куклой за 70 тысяч долларов
Фото: @sapphiresaintofficial
27-летняя американка из Лос-Анджелеса потратила 70 тысяч долларов на пластические операции. Девушка хотела стать похожей на секс-куклу. Об этом сообщает Daily Mirror.
Американка под псевдонимом Сафайр Сейнт сделала операцию по увеличению груди на семь размеров. Кроме того, она скорректировала форму носа, установила филлеры и сделала инъекции ботокса. А чтобы стать глупее, девушка ходит на специальные сеансы гипноза.
«Благодаря им, я так изменилась, — говорит она. — Все мои друзья и родственники заметили, какой глупой я стала», — заявила Сафайр Сейнт.
Чтобы заработать на пластические операции, американка оказывает эскорт-услуги. Первую ей оплатил ее бывший муж, которому 76 лет.
@sapphiresaintofficial
Девушка не планирует останавливаться. В будущем она хочет увеличить ягодицы, удалить ребра и сделать еще одну ринопластику:
«Также я еще буду увеличивать грудь — вероятно, до четырех тысяч кубиков».
Ранее "Рамблер" рассказывал, что модель порадовала фанатов снимком в трусах.
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