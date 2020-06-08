Девушка стала секс-куклой за 70 тысяч долларов

27-летняя американка из Лос-Анджелеса потратила 70 тысяч долларов на пластические операции. Девушка хотела стать похожей на секс-куклу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Американка под псевдонимом Сафайр Сейнт сделала операцию по увеличению груди на семь размеров. Кроме того, она скорректировала форму носа, установила филлеры и сделала инъекции ботокса. А чтобы стать глупее, девушка ходит на специальные сеансы гипноза.

«Благодаря им, я так изменилась, — говорит она. — Все мои друзья и родственники заметили, какой глупой я стала», — заявила Сафайр Сейнт.

Чтобы заработать на пластические операции, американка оказывает эскорт-услуги. Первую ей оплатил ее бывший муж, которому 76 лет.

@sapphiresaintofficial

Девушка не планирует останавливаться. В будущем она хочет увеличить ягодицы, удалить ребра и сделать еще одну ринопластику: