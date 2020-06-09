Модель прославилась, публикуя фото топлес 

Американская модель Кэти Джо Рэйлин (Katy Jo Raelyn) популярна в Сети благодаря своим полуобнаженным снимкам. Девушка живет в Лос-Анджелесе. "Рамблер" собрал галерею фото модели.

В Instagram-аккаунте Кэти Джо Рэйлин 438 тысяч подписчиков. Еще у девушки есть аккаунт на платформе Only Fans, где пользователи показывают свои снимки за платную подписку.

На странице модели в социальной сети сотни фотографий в купальниках, топлес, а иногда и вовсе без одежды. Модель даже выпустила в продажу календарь со своими обнаженными снимками.

Поклонники восхищаются фигурой Кэти Джо: ее пышным бюстом и накаченными ягодицами. Чтобы поддерживать форму, девушка занимается фитнесом. Еще она снимается в рекламных роликах для спортивных брендов.