Модель нарушила самоизоляцию ради откровенной съемки

Модель Playboy Дора Родригес (Dora Rodriguez) едва не угодила в полицию из-за нарушения режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, во время откровенной фотосессии для обложки журнала. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, на протяжении двух месяцев девушка проживала в отеле Дубая. Однако несмотря на строгие ограничительные меры, принятые в городе, модель отправилась в пустыню, где должна была пройти съемка.

«Я не снимала защитную маску до тех пор, пока мы не добрались до локации. Увидев полицию, я испугалась, что меня арестуют за нарушение изоляции, поэтому я быстро вернулась в машину и уехала», — отметила Родригес.

В результате модели удалось избежать конфликта из-за нарушения правил блокировки. По ее словам, фотосессия вышла удачной, так как снимки получились «потрясающими».