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Модель нарушила самоизоляцию ради откровенной съемки и едва не угодила в полицию 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Модель нарушила самоизоляцию ради откровенной съемки
Фото: @Dorarodrigueztv
Модель Playboy Дора Родригес (Dora Rodriguez) едва не угодила в полицию из-за нарушения режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, во время откровенной фотосессии для обложки журнала. Об этом сообщает Daily Star.
По информации издания, на протяжении двух месяцев девушка проживала в отеле Дубая. Однако несмотря на строгие ограничительные меры, принятые в городе, модель отправилась в пустыню, где должна была пройти съемка.
«Я не снимала защитную маску до тех пор, пока мы не добрались до локации. Увидев полицию, я испугалась, что меня арестуют за нарушение изоляции, поэтому я быстро вернулась в машину и уехала», — отметила Родригес.
В результате модели удалось избежать конфликта из-за нарушения правил блокировки. По ее словам, фотосессия вышла удачной, так как снимки получились «потрясающими».
В марте нарушившая карантин российская модель Алеся Кафельникова раскритиковала врачей. После того, как девушка вернулась с отдыха, медработники отказались брать у нее анализ на коронавирус. Позже она сумела вызвать специалиста на дом, однако он посмотрел на нее и ушел, сказав, что все в порядке, и анализы брать не будут.
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Красота , Алеся Кафельникова
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