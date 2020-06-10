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Модель-латиноамериканка нарушила карантин ради эффектных фото 

Диана Товсепова 2 часа назад
Модель Playboy Дора Родригес заставила всех говорить о себе, когда нарушила режим самоизоляции во время откровенной фотосъемки для журнала. СМИ сообщают, что красавица два месяца жила в Дубае, где действуют карантинные ограничения, но наплевав на них отправилась в пустыне ради пикантных кадров.
"Я не снимала защитную маску до тех пор, пока мы не добрались до локации. Увидев полицию, я испугалась, что меня арестуют за нарушение изоляции, поэтому я быстро вернулась в машину и уехала", — отметила Родригес.
От полиции Доре удалось уйти, но в Сети она получила еще большее внимание, чем обычно. "Рамблер" разбирался, как латиноамериканская красавица проводит карантинные месяцы в Арабских Эмиратах.
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