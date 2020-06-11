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Назван способ борьбы с сединой 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Назван способ борьбы с сединой
Фото: Globallookpress.com
Врач-трихолог Ольга Кохас назвала способ борьбы с сединой в беседе с радио Sputnik.
По ее словам, выдергивание седых волосов является неэффективным методом. «Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях», — отметила специалист.
Кохас пояснила, что стресс оказывает влияние на спазм сосудов, а это приводит к нарушению кровообращения. В результате клетки перестают правильно функционировать.
Врач отметила, что для визуального эффекта избавиться от седины можно с помощью краски для волос. Однако для того, чтобы приостановить или замедлить процесс поседения специалист посоветовала использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Кохас подчеркнула, что медь способствует работе клеток по выработке пигментов.
В июле 2019 года женщины раскрыли хитрые способы, к которым они прибегают в попытке скрыть седину, в исследовании марки средств по уходу за волосами Pantene. В опросе приняли участие две тысячи женщин. Некоторые из них признались, что, обнаружив первые седые волосы на своей голове, они выщипывали их пинцетом. Другие заявили, что носят яркие наряды, чтобы с их помощью отвлечь внимание окружающих от своей седины.
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