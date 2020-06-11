Фотографии в поясе для чулок стали новым трендом

Знаменитости массово начали делиться откровенными снимками в поясе для чулок и запустили новый тренд. На размещенные в социальных сетях фото обратили внимание журналисты The Sun.

Подобные публикации появились на страницах популярных блогеров и участниц реалити-шоу, в том числе Оливии Боуэн (Olivia Bowen), Мауры Хиггинс (Maura Higgins), Деми Симс (Demi Sims), Рози Уильямс (Rosie Williams), Оливии Эттвуд (Olivia Attwood) и других.

@oliviadbowen

Так, например, Маура Хиггинс в своем Instagram-аккаунте попозировала в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета. Ее образ дополнили чулки и пояс с подтяжками в тон. Оливия Эттвуд в свою очередь разместила кадр в похожем комплекте синего цвета. Кроме того, в поясе для чулок и белом кружевном белье бренда Boux Avenue также снялась Оливия Боуэн.