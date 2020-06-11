Фотографии в поясе для чулок стали новым трендом

Знаменитости массово начали делиться откровенными снимками в поясе для чулок и запустили новый тренд. На размещенные в социальных сетях фото обратили внимание журналисты The Sun.
Подобные публикации появились на страницах популярных блогеров и участниц реалити-шоу, в том числе Оливии Боуэн (Olivia Bowen), Мауры Хиггинс (Maura Higgins), Деми Симс (Demi Sims), Рози Уильямс (Rosie Williams), Оливии Эттвуд (Olivia Attwood) и других.
@oliviadbowen
Так, например, Маура Хиггинс в своем Instagram-аккаунте попозировала в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета. Ее образ дополнили чулки и пояс с подтяжками в тон. Оливия Эттвуд в свою очередь разместила кадр в похожем комплекте синего цвета. Кроме того, в поясе для чулок и белом кружевном белье бренда Boux Avenue также снялась Оливия Боуэн.
В июне новая откровенная поза в бикини стала трендом у знаменитостей на карантине. Так, британская исполнительница Ли-Энн Пиннок сфотографировалась со спины без верхней части бикини, прикрывая грудь рукой и демонстрируя ягодицы. Снимками в аналогичной позе поделились также американская рэперша Lizzo, модели Шанина Шейк, Кендалл Дженнер и Хелена Кристенсен.