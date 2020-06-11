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Врач назвала средство для борьбы с сединой 

Стелла Шмель 32 минуты назад
Врач назвала средство для борьбы с сединой
Фото: depositphotos.com
Трихолог назвала средство, которое может помочь в борьбе с сединой. Врач Ольга Кохас в беседе с радио Sputnik рассказала, какой метод может быть наиболее эффективен.
Специалист отметила, что многие женщины, обнаружив у себя первые седые волосы, начинают их вырывать пинцетом. Способ этот помогает лишь на короткий срок, потому что процесс уже пошел. По мнению врача, он будет либо "постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях". Трихолог отметила, что стресс оказывает огромное влияние на сосуды — они спазмируются, это приводит к нарушению кровообращения.
Другие женщины прибегают к использованию камуфлирующей краски. А кто-то старается выбирать одежду поярче, чтобы отвлечь внимание от потерявших цвет волос.
Врач рассказала, что в борьбе с сединой может помочь лосьон для роста волос с содержанием меди. Медь способствует работе клеток по выработке пигментов, поэтому, считает специалист, средство может оказать положительный эффект.
Ранее "Рамблер" писал, что Волочкова на коне вновь похвасталась шпагатом.
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