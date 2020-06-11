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Фото девушки-бойца ММА в откровенном купальнике вызвало зависть фанатов 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
Девушка-боец ММА опубликовала откровенное фото
Фото: depositphotos.com
Боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала фото в откровенном купальнике и вызвала зависть фанатов. Снимок доступен на ее странице в Instagram.
На фотографии Лореда в купальнике сидит на краю бассейна. Подписчики высоко оценили внешний вид спортсменки: «Боже, как же ты красива!», «Я тоже побежала загорать», «Ты моя ролевая модель! Пытаюсь прийти в форму и стать похожей на тебя».
@valerieloureda
В конце мая Лореда подверглась критике другой девушки-бойца ММА Мэйси Чиассон. Та обвинила коллегу в излишней откровенности публикуемых ей фото и видео. «Вы хотите, чтобы именно это было нашим посланием не только будущим лидерам Америки, но и отвратительным мужланам-женоненавистникам? Мы, девушки-бойцы, здесь, чтобы драться? Или радовать мужиков стриптизом?» — написала Чиассон.
@valerieloureda
Лореда — обладательница черного пояса по тхэквондо. Она начала выступать по правилам MMA в 2018 году. На ее счету две победы в двух поединках.
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