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Брови домиком и «говяжьи губы»: Блэк Чайна удивила фанатов новым селфи 

WMJ.ru и ещё 1 3 часа назад
Блэк Чайна удивила фанатов «говяжьими губами»
Фото: WMJ.ru
Блэк Чайна выложила горячее селфи в огромных золотых очках и с «говяжьими губами». Подробности — в новом материале WMJ.ru!
Бывшая девушка Роба Кардашьяна, американская plus-size-модель Блэк Чайна, выложила в своем Instagram яркое селфи, на котором хвастается золотыми авиаторами собственного бренда, огромными серьгами-кольцами и необычным макияжем с «говяжьими губами». Мы уже рассказывали о набирающем популярность в Сети мейк-ап-тренде на «говяжьи губы» Его главная фишка в том, чтобы губы были похожи на хороший стейк — темно-коричневые по контуру и светлые в центре.
@blacchyna
Впрочем, на одних только губах Чайна не остановилась, а добавила в свой образ безвкусные накладные ресницы, брови-домики и плотный тон-маску — с таким мейком Чайна вполне может стать победительницей в конкурсе на худший бьюти-образ месяца. Оставим пост ниже, чтобы и ты могла дать свою экспертную оценку.
@blacchyna
Ты выглядишь роскошно,
— как бы там ни было, верные фанаты look оценили и осыпали инстадиву порцией восхищения. Комментарии пестрели комплиментами: «Милашка!», «Великолепно», «Настоящая богиня!» и тому подобными.
А что ты думаешь о новом фото Чайны? Делись своим мнением в комментариях!
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Красота , Другое , Блэк Чайна , Роб Кардашьян , WMJ.RU
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