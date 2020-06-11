Блэк Чайна удивила фанатов «говяжьими губами»

Блэк Чайна выложила горячее селфи в огромных золотых очках и с «говяжьими губами». Подробности — в новом материале WMJ.ru!

Бывшая девушка Роба Кардашьяна , американская plus-size-модель Блэк Чайна, выложила в своем Instagram яркое селфи, на котором хвастается золотыми авиаторами собственного бренда, огромными серьгами-кольцами и необычным макияжем с «говяжьими губами». Мы уже рассказывали о набирающем популярность в Сети мейк-ап-тренде на «говяжьи губы» Его главная фишка в том, чтобы губы были похожи на хороший стейк — темно-коричневые по контуру и светлые в центре.

@blacchyna

Впрочем, на одних только губах Чайна не остановилась, а добавила в свой образ безвкусные накладные ресницы, брови-домики и плотный тон-маску — с таким мейком Чайна вполне может стать победительницей в конкурсе на худший бьюти-образ месяца. Оставим пост ниже, чтобы и ты могла дать свою экспертную оценку.

@blacchyna

Ты выглядишь роскошно,

— как бы там ни было, верные фанаты look оценили и осыпали инстадиву порцией восхищения. Комментарии пестрели комплиментами: «Милашка!», «Великолепно», «Настоящая богиня!» и тому подобными.

А что ты думаешь о новом фото Чайны? Делись своим мнением в комментариях!