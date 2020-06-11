Женщина сбросила 92 килограмма и поделилась методом

Жительница Окленда, Новая Зеландия, за шесть лет сбросила 92 килограмма и рассказала о действенном методе похудения, который ей помог. Об этом сообщает сайт News.com.au В 23 года Симона Андерсон (Simone Anderson) весила 168 килограммов. Она питалась фастфудом и полуфабрикатами. Из-за лишнего веса ей было тяжело подняться или спуститься по лестничному пролету. Ее желудок был настолько растянут, что она никогда не могла насытиться.

В 2014 году Андерсон прошла операцию по шунтированию желудка, в результате чего объем ее органа уменьшился. Позже она сделала еще одну операцию — по удалению лишней кожи. Женщина пересмотрела свои пищевые привычки и начала заниматься спортом. «Операция не сделает за вас тяжелую работу, потому что вы должны сами действовать. Но она дает новый старт, чтобы у вас появилась возможность действовать», — рассказала она.

В результате новозеландка, которой сейчас 29 лет, похудела на 92 килограмма. Она ест сбалансированную пищу и ежедневно ходит на тренировки, которые включают кардионагрузки и силовые упражнения.

На завтрак Андерсон пьет смузи с овощами и ест фрукты, затем она перекусывает фруктами, орехами или вареным яйцом. Ее ланч состоит из свежего салата, спринг-роллов или кукурузных оладий, а на ужин она ест мясо с овощами или пастой.

«Я рассматриваю процесс похудения как путешествие и радуюсь каждому небольшому достижению. Это и привело меня к успеху», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Левен, весившая 165 килограммов, сбросила почти две трети веса и поделилась секретом похудения. Она изменила рацион и начала регулярно заниматься спортом.