Как теперь работают салоны красоты 

В Москве с 9 июня в рамках снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, открылись салоны красоты и парикмахерские. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые необходимо соблюдать во время работы. "Рамблер" рассказывает, как теперь обслуживают клиентов в индустрии красоты.

Посетить салоны красоты и парикмахерские можно только по предварительной записи. Перед открытием должна быть проведена дезинфекция и генеральная уборка. Каждые два часа в помещения обязаны проветривать, а после приема клиентов обрабатывать поверхности.

Роспотребнадзор

Перед началом работы и в течение дня у сотрудников теперь измеряют температуру. Кроме того, везде должны стоять антисептики. А, вот, попить воды, чай или кофе во время процедуры, как раньше, уже не получится. Это запрещено.

Некоторые салоны вводят дополнительные меры безопасности. Например, устанавливают перегородки между местами для клиентов.

Сейчас записаться на стрижку или маникюр после нескольких месяцев самоизоляции — не просто. В большинстве салонов красоты запись забита до конца месяца. В некоторых еще до снятия ограничений появились листы ожидания.