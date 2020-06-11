Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель Victoria’s Secret поделилась пляжным фото в бикини и восхитила фанатов 

Lenta.ru 5 часов назад
Модель восхитила фанатов фото в бикини
Фото: @hoskelsa
Шведская модель и одна из «ангелов» бренда Victoria's Secret Эльза Хоск попозировала в бикини на пляже. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость запечатлена в купальнике с принтом в розово-голубую полоску. Свой образ Хоск дополнила шелковым платком, который она повязала на голову.
«Давайте продолжать меняться, заботиться, учиться и любить друг друга и наш дом, планету Земля», — подписала она пост, который набрал почти 292 тысячи лайков.
Подписчики восхитились внешним видом супермодели. «Прекрасный ангел», «Очень красивый купальник!», «Вау! Потрясающая!», «У тебя невероятное тело», «Выглядишь идеально», — комментировали они.
@hoskelsa
В мае бывшая модель Victoria's Secret Адриана Лима также опубликовала фотографию в бикини. На размещенном кадре 38-летняя знаменитость снялась в черном купальнике, лежа на диване у бассейна на территории своего дома. «Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — подписала она фотографию.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Последние новости
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Оценено влияние дистанционного обучения на российских студентов Трампу пригрозили военным переворотом в США Трампу пригрозили военным переворотом в США
Женский форум 1
Красота , Эльза Хоск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
Немолодая сиделка получает сотни евро за свои снимки
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
Ксения Алферова: «Добивают Михаила»
«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»
«Тетка, увидев новости, прискакала в больницу»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Как избавиться от выпирающего живота
02:28
Как избавиться от выпирающего живота
Здоровье Красота
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
02:49
Кто пристрастил пианиста Мацуева к футболу
Звёзды
Как быстро почистить грязный матрас
02:08
Как быстро почистить грязный матрас
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение