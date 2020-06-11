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Сестра Кардашьян потолстела во время изоляции и показала старое фото в бикини 

Lenta.ru 4 часа назад
Сестра Кардашьян потолстела и показала старое фото
Фото: @poosh
Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни призналась, что потолстела во время режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, и показала старое фото в купальнике. Кадр появился в Instagram-аккаунте собственного сайта знаменитости о красоте и здоровье Poosh.
На размещенном снимке 41-летняя участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позирует возле бассейна на территории своего дома в черном бикини с белыми лямками. Ее образ дополнили солнцезащитные очки в тон.
@poosh
«Так как подтянутое тело не может появиться за одну ночь, мы подготовили три домашних упражнения, благодаря которым вы быстро придете в форму и будете чувствовать себя отлично во время купального сезона», — говорится в подписи под фотографией.
Поклонники восхитились внешним видом Кардашьян. «Не могу поверить в то, что ей 41!», «С годами она становится только краше», «Очень красивая!», «Я одержима Кортни! Какая же она идеальная женщина», — комментировали они.
В мае Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками откровенной серией снимков в бикини. На одном из кадров ее запечатлели на кресле рядом с бассейном в коричневом купальнике и рубашке с принтом под коровью шкуру. «Твоя фигура шикарна», — выразился один из подписчиков в комментариях.
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Красота , Кортни Кардашьян , КИМ КАРДАШЬЯН
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