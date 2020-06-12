Модель Лейди Амелия восхищает фанатов фотографиями своей идеальной фигуры. Недавно девушка устроила фотосессию в бикини и поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте. «Рамблер» собрал галерею фото модели.

Лейди Амелия родилась на Кубе, но сейчас живет в Майами в США. Девушке 25 лет. В Instagram-аккаунте модели 215 тысяч подписчиков. Она часто путешествует и делится с поклонниками снимками в купальнике на пляжах или яхтах.

«Так небесно, так нежно, так чувственно», «Ты настоящая», «Ты — лучшее, что случилось со мной в 2020 году. Могу провести целую вечность, наблюдая за тобой», — пишут в комментариях модели.

Чтобы быть в форме, девушка много времени проводит в спортзале.