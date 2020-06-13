9 ошибок при уходе за кожей вокруг глаз

Мечта о сияющем свежем взгляде так и останется мечтой, если вы снова и снова продолжаете совершать эти промахи.

Кожа в области глаз может похвастаться уникальным строением — она более тонкая, нежная и без внушительного количества кожно-жировой клетчатки. А поэтому не прощает неуважительного к себе отношения.

О том, какие бьюти-привычки в уходе за кожей вокруг глаз грозят превратить вас в визуально уставшую и отекшую маму, читателям «Летидора» рассказала Теона Церцвадзе, врач-дерматокосметолог, специалист по всем видам аппаратных и инъекционных методик клиники «Время Красоты» (@vremiakrasoti).

Вы наносите крем или гель для век на подвижное верхнее веко

Это может привести к отечности и раздражению. Исключение — те средства, которые были разработаны с учетом особенности этой зоны (обычно этот нюанс прописывается в аннотации к косметическому средству).

Кстати, наносить крем для век нужно мягкими похлопывающими движениями по массажным линиям: по нижней орбитальной косточке от внутренних уголков глаз ко внешним, по верхней орбитальной косточке, не касаясь бровей.

Ни в коем случае не трите и не растягивайте нежную кожу периорбитальной зоны!

Вы наносите средство для кожи вокруг глаз непосредственно перед сном

В таком случае крем или гель просто не успеет впитаться и останется на подушке. Это в лучшем случае. А в худшем — вызовет отечность на утро.

Чтобы избежать подобных проблем, лучше приступать к косметическим процедурам не позднее, чем за час до сна.

Вы пользуетесь кремом для век сразу после процедуры демакияжа

Например, вы сняли косметику и очистили кожу лица с помощью гидрофильного масла, а затем сразу же приступили к уходовым процедурам. Как вы считаете, средство сможет сделать свою работу? Конечно, нет! Снимать косметику с глаз нужно специальным мягким средством, подходящим конкретно для кожи век (а не тем, что используется для всего лица). Затем нужно смыть его водой и только потом нанести средство для кожи вокруг глаз.

Вы наносите недостаточное количество средства или, наоборот, перебарщиваете

Все очень просто: нанесли много крема — средство не впитается и создаст на поверхности кожи пленку, мало — никакого эффекта не будет.

На самом деле, вам понадобится всего одна капля (примерно размером с рисовое зернышко) крема или геля на оба века.

Вы «освежаете» взгляд с помощью кубика льда

Прикладывать кубики льда к зоне вокруг глаз не стоит тем, у кого тонкая кожа под глазами с видимыми сосудами, есть розацея и склонность к красноте. В противном случае, вместо желаемого тонуса кожи вы рискуете травмировать ткани сильным холодом.

Если противопоказаний к «криотерапии» у вас нет, я бы рекомендовала вместо народных рецептов с замораживаем отвара ромашки приглядеться к специальным косметологическим кубикам, которые продаются в магазинах. У них бывает действительно «рабочий» состав и они будут держать определенную температуру в течение всей процедуры тонизации кожи, не переохлаждая и не растекаясь.

Вы «передерживаете» гидрогелевые патчи

Патчи для глаз сейчас на пике популярности. Действительно, что может быть проще и приятнее, чем наклеить их с утра и заниматься своими делами, пока сходит отек и взгляд становится сияющим? А еще они отлично подходят для фото в «Инстаграме».

Однако тут есть один нюанс: вы погружаетесь в свои дела и просто-напросто забываете о патчах, наклеенных под глазами.

Нет, так вы не дарите коже дополнительную порцию увлажнения.

Держа гидрогелевые патчи на коже дольше указанного в инструкции времени, вы запускаете обратный эффект — вместо увлажнения они начнут «забирать» влагу.

Вы чересчур «сроднились» со средством для век

Не стоит годами использовать один и тот же крем для глаз (особенно, если не видите должного эффекта).

Кожа зоны вокруг глаз может привыкать к средству, тем самым сводя к минимуму его эффект. Именно поэтому крем периодически стоит менять.

Вы отдаете предпочтение средствам из серии «10 в 1»

В уходе имеет смысл комбинировать несколько средств, которые прицельно работают над разными проблемами. Нужно увлажнение — это один крем, нужно питание — это другой крем. Нужно высветлить темные круги под глазами — это третий крем.

Не ждите чудо-эффекта от «универсальных бойцов».

А еще помните, что у зоны вокруг глаз особенные потребности. Из-за уникального строения для этой области не подходит привычный крем лица. Тут, как правило, нужны другие составы и менее насыщенные текстуры.

Вы используете средство не по возрасту

Катастрофы, конечно, из-за этого не произойдет. Но к чему такие эксперименты? С возрастом у кожи меняется состояние, появляются другие потребности, удовлетворить которые призван определенный крем.

Например, в 40 лет эффекта от просто увлажняющего крема будет недостаточно, а в 20 лет нет смысла профилактировать появление первых морщинок средством с пометкой «антиэйдж» (этих морщинок просто-напросто еще нет).