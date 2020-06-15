Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гламурные красотки загрузили в Инстаграм снимки без фотошопа 

BigPicture.ru 1 час назад
Известные красотки свои снимки без фотошопа
Фото: BigPicture.ru
Говорят, что красота — в глазах смотрящего, но все больше женщин стараются изменить эту точку зрения, публикуя «честные» селфи. Звезды шоу-бизнеса решили присоединиться к флешмобу антифотошопа и опубликовали на своих страницах неотредактированные снимки. Некоторые из гламурных красоток выглядят отлично и без дополнительных изменений, а некоторым, и правда, есть что скрывать. Узнайте, почему королевы Инстаграма рискнули продемонстрировать себя без прикрас, из нашего материала.

Карди Би

27-летняя королева хип-хопа показала реальность, которая скрывалась за откровенным снимком в бикини в прошлом месяце.
bigpicture
Она опубликовала два фото: до и после съемки. На втором видны все естественные изгибы певицы.
bigpicture

Скарлетт Моффат

29-летняя британская телеведущая похудела от 50 до 44 размера одежды в 2016 году, но сейчас опять набрала вес.
bigpicture
Тем не менее, Скарлетт утверждает, что чувствует себя уверенной в своем теле. Она не постеснялась поделиться с поклонниками «честным» фото, сделанным в Исландии в феврале.
bigpicture

Хелен Флэнаган

29-летняя британская актриса выглядит потрясающе на неотредактированных фотографиях в нижнем белье. Она решила не использовать фотошоп, чтобы стать лучшим образцом для двух дочерей.
BigPicture.ru
Красотка признает, что ее тело изменилось после двух беременностей, но она не собирается прятать свои недостатки с помощью фоторедакторов.
BigPicture.ru
Хелен выглядит не менее потрясающе и без всяких фильтров.

Стейси Соломон

Активная сторонница движения бодипозитива, 30-летняя британская певица и телеведущая, загрузила «честный» снимок, на котором видны все складки и другие недостатки.
BigPicture.ru
Мать троих детей говорит, чтобы люди помнили: звезды на афишах и в журналах выглядят далеко не так, как в реальной жизни.
BigPicture.ru

Деми Ловато

Американская поп-звезда чувствует себя уверенно, оставаясь самой собой. 27-летняя красотка говорит, что ее тело не идеально, но она им восхищается.
BigPicture.ru
Деми сожалеет, что раньше редактировала фотографии с отдыха. На этом снимке без прикрас она гордится своей фигурой.
BigPicture.ru
Все мы привыкли видеть в Инстаграме классические няшные аккаунты девушек, которые на фотографиях делают все очень красиво и грациозно. А вот, как на самом деле выглядит реальность.
Видео дня. Что будет с организмом, если спать без подушки
BigPicture.ru: последние новости
59-летняя сиделка по совету дочери стала эротической моделью и добилась успеха 59-летняя сиделка по совету дочери стала эротической моделью и добилась успеха Россиянка демонстрирует красоту девушек со всего мира, делая с ними совместные фото Россиянка демонстрирует красоту девушек со всего мира, делая с ними совместные фото Из крайности в крайность: худышка превратилась в секс-бомбу, но так и не нашла свою любовь Из крайности в крайность: худышка превратилась в секс-бомбу, но так и не нашла свою любовь
Женский форум
Красота , Фигура в бикини , Как похудеть , Как похудеть , Красивые девушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Певицу высмеяли за нелепый фотошоп на фото
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Глюкоза показала откровенное фото в боди
Глюкоза показала откровенное фото в боди
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
10:37
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
Звёзды
Как сушить белье, если у вас нет балкона
04:38
Как сушить белье, если у вас нет балкона
Дом и сад
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
02:58
Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину
Звёзды Любовь
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
02:22
«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы
Красота Мода
Киркоров новым клипом разозлил десантников
02:08
Киркоров новым клипом разозлил десантников
Звёзды
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
20:09
Какой хлеб не стоит покупать в магазине
Еда Здоровье
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение