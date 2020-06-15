Известные красотки свои снимки без фотошопа

Говорят, что красота — в глазах смотрящего, но все больше женщин стараются изменить эту точку зрения, публикуя «честные» селфи. Звезды шоу-бизнеса решили присоединиться к флешмобу антифотошопа и опубликовали на своих страницах неотредактированные снимки. Некоторые из гламурных красоток выглядят отлично и без дополнительных изменений, а некоторым, и правда, есть что скрывать. Узнайте, почему королевы Инстаграма рискнули продемонстрировать себя без прикрас, из нашего материала.

Карди Би

27-летняя королева хип-хопа показала реальность, которая скрывалась за откровенным снимком в бикини в прошлом месяце.

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Она опубликовала два фото: до и после съемки. На втором видны все естественные изгибы певицы.

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Скарлетт Моффат

29-летняя британская телеведущая похудела от 50 до 44 размера одежды в 2016 году, но сейчас опять набрала вес.

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Тем не менее, Скарлетт утверждает, что чувствует себя уверенной в своем теле. Она не постеснялась поделиться с поклонниками «честным» фото, сделанным в Исландии в феврале.

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Хелен Флэнаган

29-летняя британская актриса выглядит потрясающе на неотредактированных фотографиях в нижнем белье. Она решила не использовать фотошоп, чтобы стать лучшим образцом для двух дочерей.

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Красотка признает, что ее тело изменилось после двух беременностей, но она не собирается прятать свои недостатки с помощью фоторедакторов.

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Хелен выглядит не менее потрясающе и без всяких фильтров.

Стейси Соломон

Активная сторонница движения бодипозитива, 30-летняя британская певица и телеведущая, загрузила «честный» снимок, на котором видны все складки и другие недостатки.

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Мать троих детей говорит, чтобы люди помнили: звезды на афишах и в журналах выглядят далеко не так, как в реальной жизни.

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Деми Ловато

Американская поп-звезда чувствует себя уверенно, оставаясь самой собой. 27-летняя красотка говорит, что ее тело не идеально, но она им восхищается.

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Деми сожалеет, что раньше редактировала фотографии с отдыха. На этом снимке без прикрас она гордится своей фигурой.

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Все мы привыкли видеть в Инстаграме классические няшные аккаунты девушек, которые на фотографиях делают все очень красиво и грациозно. А вот, как на самом деле выглядит реальность.