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«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы 

Елена Красовская 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о необычных девочках из Казахстана, которые начали покорять мировые подиумы. Девочки родились с альбинизмом, генетической особенностью, при котором в организме не вырабатывается меланин. Из-за этого кожа человека имеет молочно-белый оттенок, а волосы всегда остаются белоснежными. Как относятся к такой особенности родители девочек и как живётся самим Асель и Камиле с уникальной внешностью, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как пышнотелая модель проявила все грани таланта.
Красота , Видео , Мода
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