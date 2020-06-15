«Белые ангелы» из Казахстана покоряют подиумы 

Смотрите видео и узнайте о необычных девочках из Казахстана, которые начали покорять мировые подиумы. Девочки родились с альбинизмом, генетической особенностью, при котором в организме не вырабатывается меланин. Из-за этого кожа человека имеет молочно-белый оттенок, а волосы всегда остаются белоснежными. Как относятся к такой особенности родители девочек и как живётся самим Асель и Камиле с уникальной внешностью, расскажет ролик.