Обнаженная модель призвала пристегивать ремень

Модель популярного бренда Fashion Nova попозировала c голой грудью, призвав тем самым подписчиков пристегиваться в автомобиле. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) сделала селфи топлес в машине. На размещенной в сети фотографии она прикрывает обнаженную грудь рукой, при этом другую оголившуюся часть тела закрывает ремень безопасности.

«Не забудьте пристегнуть ремень безопасности»,

— подписала кадр знаменитость.

@mathildtantot

Подписчики модели оценили ее внешний вид в комментариях под постом, который набрал 855 тысяч лайков. «Какая ты миленькая», — написал один. «Очень сексуально!» — высказался второй. «Ты легенда, просто красотка», — подчеркнул третий. «Представьте лицо человека, который проходил мимо ее машины», — пошутил четвертый.

В мае Матильда Танто поделилась снимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Она попозировала без бюстгальтера в белом кроп-топе, который просвечивает ее оголенную грудь. Кроме того, Танто сфотографировали со спины в коротких шортах с цветочным принтом.