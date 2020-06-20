Мексиканская модель Джульетта Родригез Кальво прославилась благодаря социальным сетям. У девушки шикарная фигура, и этим она привлекает внимание подписчиков.

Родригез с детства занималась спортом, а после учебы решила стать фитнес тренером. Сама девушка говорит, что ее фигура — результат регулярных тренировок и работы над собой. Сначала она преподавала в тренажерном зале, а потом стала частным тренером.

Родригез утверждает, что ей помог развиваться Instagram. Клиенты видели фигуру девушки, хотели сделать так же и записывались к ней на тренировки. Сейчас она занимается спортом гораздо реже, так как ее приглашают работать моделью. Девушка планирует и дальше развиваться в этой сфере, а потом открыть собственный спортивный бизнес.