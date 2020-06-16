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Модель Victoria's Secret снялась топлес и прикрылась сумкой люксового бренда 

Lenta.ru 2 часа назад
Американская модель и «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) снялась перед зеркалом топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На снимке 31-летняя манекенщица фотографирует себя на камеру смартфона. Она позирует в серых джинсах с завышенной талией и без верхней части. Образ знаменитости дополняет небольшая черная сумка люксового французского бренда Chanel, которая прикрывает ее обнаженную грудь.
В описании к посту, который собрал более 250 тысяч лайков, Свейнпол рассказала, что вместе с другими моделями стала участницей благотворительной акции британской версии журнала Vogue.
@angelcandices
Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под фото. «Ты просто ангел», «Мне определенно нравится этот аксессуар», «Интересная идея для фото на карантине!», «Кэндис — как всегда красавица», «Космическая женщина», — писали они.
Известно, что Кэндис Свейнпол стала «ангелом» Victoria's Secret в 2010 году. В январе 2018 года ее признали самой высокооплачиваемой моделью, демонстрирующей нижнее белье и купальники в социальной сети Instagram. Свейнпол зарабатывала 70 тысяч долларов (больше пяти миллионов рублей) за один рекламный пост.
В мае Кэндис Свейнпол снялась в еще одной рекламной кампании топлес. Она попозировала в красных трусах с завышенной талией бренда Victoria's Secret, прикрывая обнаженную грудь рукой. ЕЕ также запечатлели в платье-комбинации того же цвета и в черном шелковом топе с длинными рукавами, через который просвечивало ее обнаженное тело.
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