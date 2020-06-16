Голая модель едва прикрылась сумкой 

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Известная модель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол порадовала поклонников пикантным снимком. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

Кэндис решила сфотографировать себя топлес, однако обнаженную грудь слегка прикрыла черной сумкой французского бренда Chanel . Снимок она сделала не просто так, а в рамках благотворительной акции, организованной журналом Vogue. В акции принимают участие и другие модели.

@angelcandices

За короткий срок публикация собрала сотни тысяч лайков и массу восторженных комментариев от преданных фанатов.