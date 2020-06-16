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Голая модель едва прикрылась сумкой 

Рамблер 6 часов назад
Голая модель едва прикрылась сумкой
Фото: @angelcandices
Известная модель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол порадовала поклонников пикантным снимком. Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.
Кэндис решила сфотографировать себя топлес, однако обнаженную грудь слегка прикрыла черной сумкой французского бренда Chanel. Снимок она сделала не просто так, а в рамках благотворительной акции, организованной журналом Vogue. В акции принимают участие и другие модели.
@angelcandices
За короткий срок публикация собрала сотни тысяч лайков и массу восторженных комментариев от преданных фанатов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Волочкова поразила фанатов шпагатом из люка машины.
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