Салоны красоты хотят отказаться от сушки волос 

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В парикмахерских задумали отказаться от сушки волос ради борьбы с пандемией коронавируса. Пояснение экс-главы популярного британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли (Tim Hartley) приводит Daily Star.

По словам эксперта индустрии, вирус способен «жить» в помещениях в течение продолжительного времени, а теплые потоки воздуха, производимые феном во время укладки, ускоряют распространение бактерий.

«Часовая сушка в салоне больше не безопасна как для стилиста, так и для клиента. Исследования показали, что COVID-19 гораздо легче передается через быстрый поток воздуха»,

— прокомментировал Хартли.

В связи с этим специалист отметил пользу коротких стрижек после окончания пандемии: обладательницы такой прически смогут отказаться от фена, поскольку их волосы быстро высыхают естественным образом. Хартли также порекомендовал выбирать популярную стрижку боб, поскольку она «сексуальна и удобна в носке».

Известно, что Национальная федерация парикмахерских и салонов красоты (NHBF), крупнейшая в Великобритании ассоциация парикмахерских, призывает все заведения страны ограничить продолжительность приема клиентов, чтобы контролировать распространение коронавируса.