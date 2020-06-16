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Салоны красоты хотят отказаться от сушки волос 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Салоны красоты хотят отказаться от сушки волос
Фото: Lenta.ru
В парикмахерских задумали отказаться от сушки волос ради борьбы с пандемией коронавируса. Пояснение экс-главы популярного британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли (Tim Hartley) приводит Daily Star.
По словам эксперта индустрии, вирус способен «жить» в помещениях в течение продолжительного времени, а теплые потоки воздуха, производимые феном во время укладки, ускоряют распространение бактерий.
«Часовая сушка в салоне больше не безопасна как для стилиста, так и для клиента. Исследования показали, что COVID-19 гораздо легче передается через быстрый поток воздуха»,
— прокомментировал Хартли.
В связи с этим специалист отметил пользу коротких стрижек после окончания пандемии: обладательницы такой прически смогут отказаться от фена, поскольку их волосы быстро высыхают естественным образом. Хартли также порекомендовал выбирать популярную стрижку боб, поскольку она «сексуальна и удобна в носке».
Известно, что Национальная федерация парикмахерских и салонов красоты (NHBF), крупнейшая в Великобритании ассоциация парикмахерских, призывает все заведения страны ограничить продолжительность приема клиентов, чтобы контролировать распространение коронавируса.
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Красота , Газета Daily Star
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