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Самая эффектная женщина Сербии 

Диана Товсепова 2 часа назад
Россиянам не так сложно понять сербскую речь — очень похожие языки. А вот как обстоят дела с женской красотой? Похожи ли сербки на россиянок?
Чтобы понять это, достаточно взглянуть на одну из самых популярных красавиц Сербии, Джованну Джорджевич. Жгучая брюнетка с карими глазами скорее похожа на латиноамериканку, но это не мешает ей сводить с ума всю Восточную Европу. Конечно, традиционно самые красивые девушки достаются спортсменам — Джованна замужем за успешным сербским футболистом
Точеная фигурка, пухлые губы и копна каштановых волос… "Рамблер" разбирался, чем так хороша Джорджевич и почему каждое ее фото так громко обсуждают местные СМИ.
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