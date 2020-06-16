Россиянам не так сложно понять сербскую речь — очень похожие языки. А вот как обстоят дела с женской красотой? Похожи ли сербки на россиянок?

Чтобы понять это, достаточно взглянуть на одну из самых популярных красавиц Сербии, Джованну Джорджевич. Жгучая брюнетка с карими глазами скорее похожа на латиноамериканку, но это не мешает ей сводить с ума всю Восточную Европу. Конечно, традиционно самые красивые девушки достаются спортсменам — Джованна замужем за успешным сербским футболистом

Точеная фигурка, пухлые губы и копна каштановых волос… "Рамблер" разбирался, чем так хороша Джорджевич и почему каждое ее фото так громко обсуждают местные СМИ.