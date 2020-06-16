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Женщины бросились в клиники за «лисьими глазами» после пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Женщины бросились в клиники за «лисьими глазами»
Фото: @bellahadid
Женщины массово бросились в косметологические клиники с желанием получить аномальную форму глаз Fox Eye. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на основательницу лондонского салона SAS Aesthetics Доктор Махса Салеки (Mahsa Saleki).
Во время процедуры врачи приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити, создавая тем самым эффект «лисьих глаз».
Салеки отметила, что с момента снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, количество записей на соответствующие сеансы увеличилось в 15 раз.
«Услуга востребована среди женщин разных возрастов. За ней обращаются как молодые девушки и блогерши из Instagram, которые хотят быть похожими на супермоделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер, так и пожилые женщины, ищущие бюджетный способ поднять опустившиеся со временем веки», — добавила специалистка.
По ее словам, желаемого результата можно достичь за 30 минут без хирургических вмешательств. Процесс включает в себя и введение шва из полидиоксанона под кожу с помощью прокола одной иглой под местной анестезией. Стоимость процедуры составляет 500 фунтов стерлингов (43 800 рублей).
В ноябре 2019 года аномальная форма губ стала трендом у российских женщин. Она получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога. Первым такую форму предложил скандальный косметолог Емельян Брауде.
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Красота , Кендалл Дженнер , Белла Хадид , Daily Mail
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