Как выглядеть моложе своего возраста

Всем известен вау-эффект, когда одна и та же женщина предстает в совершенно разном обличье — им очень любят пользоваться при создании различных телешоу.. Сперва показывают уставшую и сутулую женщину непонятного возраста, без макияжа и в ничем не примечательной одежде — а потом на сцену выпархивает совершенная дива, которую буквально не узнать.

Понятно, что для полноценного преображения нужно менять пищевые привычки и образ жизни, вовремя ложиться спать и снижать уровень стресса любыми доступными способами. Возможно, некоторые простые методики, чтобы выглядеть моложе, могут мотивировать к глобальным и глубоким переменам? Мы перечислим 8 доступных секретов, как быстро «скинуть» несколько лет, выглядеть свежее, привлекательнее и интереснее.

1. Попробуйте лак розового или другого непривычного оттенка

Алый, бордовый или черный смотрятся, конечно, очень здорово, но такие драматичные сочетания были актуальны в начале нулевых, поэтому маникюр без труда выдаст возраст. Попробуйте розовый, от сдержанного оттенка пепельной розы с едва уловимым перламутром до взрывной фуксии. Другой вариант — яркие и фантазийные оттенки, которые находятся в тренде последние несколько лет и вряд ли скоро сдадут позиции.

2. Следите за уровнем работоспособности мозга

Внешняя красота и молодой вид напрямую зависят от того, с какой интенсивностью работает мозг. Его нужно постоянно поддерживать в тонусе, как и любую другую часть тела. Начните учить новый язык, освойте новое хобби, периодически меняйте рабочую руку для письма, чтобы новые нейронные связи образовывались как можно чаще.

3. Ешьте больше цитрусовых

Это не просто фрукты, а настоящие витаминные комплексы: витамины А, группы В, Е и С. В них содержатся фолиевая кислота, калий, фосфор, цинк, железо, магний.

Апельсины, лимоны и грейпфруты помогают вывести из организма токсины, улучшают кровообращение и повышают иммунитет.

4. Найдите хорошие масла для лица

Это универсальное средство, которое подходит любому типу кожи в любом возрасте. Масла можно наносить как базу под макияж, добавлять в уходовый или даже тональный крем. Эфирные масла великолепно смягчают и увлажняют эпидермис, убирают отечность, улучшают цвет и упругость кожи. Важно: сделать тест на возможную аллергию, прежде чем использовать продукт.

5. Используйте средства с легким мерцанием

Пудра, румяна, тени для век, помада — эффект мерцания может помочь выглядеть моложе. Мелкие морщинки окажутся удачно замаскированы, лицо будет казаться более свежим и юным.

Очень важно не переборщить — слишком большое количество блесток даст совершенно обратный эффект: они будут забиваться в складки на коже и подчеркивать их.

6. Научитесь делать губы более объемными с помощью косметики

В молодости губы выглядят более объемными и соблазнительными — если не вкачивать филлеры, то достичь этого можно с помощью карандаша для губ и помады. Контур нужно рисовать очень аккуратно естественным тоном, близким к своему цвету губ, слегка выходя за их границы. Сверху нужно нанести питательный блеск для сияния и увлажнения.

7. Используйте ретинол

Этот компонент уходовой косметики помогает решить проблемы возрастных изменений. Его использование ускоряет обновление клеток кожи и стимулирует синтез коллагена. Ретинол способен осветлить пигментные пятна и заметно подтягивает кожу. Важно перед домашним употреблением проконсультироваться у дерматолога: некоторым женщинам это чудо-средство противопоказано, оно может спровоцировать аллергическую реакцию.

8. Принимайте коллаген и аминокислоты

С возрастом организм начинает испытывать возрастающий недостаток коллагена, поэтому нужно компенсировать его запасы из внешних источников. Можно выбрать добавки в виде порошка или капсул, или почаще варить костный бульон и есть больше холодца. Аминокислоты необходимы для поддержания гормонального баланса и для обновления клеток кожи — они тоже доступны в капсулах.

Какие домашние секреты быстрого омоложения вам известны? Чем вы могли бы дополнить этот список?