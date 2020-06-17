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Как живет россиянка с самыми длинными ногами в мире 

Стелла Шмель 4 часа назад
Екатерина Лисина — бывшая профессиональная баскетболистка, обладательница титула чемпионки Евролиги в 2007-2010 годах. Позже оставила спортивную карьеру, променяв баскетбол на подиум. Девушка твердо решила стать моделью. Лисина быстро подписала контракт с агентством World tallest models и начала свой путь к вершине.
Оставив большой спорт, девушка не перестала завоевывать титулы. Теперь она носит звание самой длинноногой девушки в мире — 133 сантиметра. Это задокументировано в Книге рекордов Гиннеса. Рост Лисиной составляет 206 сантиметров. Девушка сделала это своей изюминкой и с удовольствием снимается в различных рекламных кампаниях, носит каблуки и радуется каждому новому дню.
О личной жизни Лисина предпочитает не распространяться, известно только, что у Екатерины есть сын.
В галерее "Рамблера" — снимки самой длинноногой девушки мира.
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Красота , Фото , Екатерина Лисина
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