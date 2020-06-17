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Найден способ избавиться от второго подбородка за день 

Lenta.ru 3 часа назад
Найден способ убрать второй подбородок за день
Фото: Face Bra
Австралийская компания Face Bra предложила клиентам способ избавиться от второго подбородка за день. Об изобретении сообщает Daily Star.
«Бюстгальтер для лица», как называют продукт на официальном сайте, представляет собой устройство, опоясывающее голову под подбородком и закрепляющееся на макушке.
Отмечается, что приспособление способно избавить от лишнего жира на лице «без изнуряющих диет и часов, проведенных на беговой дорожке».
По информации производителя, благотворное действие происходит за счет усиления лимфатической системы и выведению скопившихся под кожей токсинов вместе с потом.
На сайте также говорится, что объем второго подбородка уменьшается на один сантиметр после первого же применения «бюстгальтера». Его стоимость составляет 16 фунтов стерлингов (полторы тысячи рублей).
Ранее в июне специалисты Роскачества раскрыли россиянам способ быстрого похудения после окончания режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Так, для похудения без вреда для здоровья следует уменьшить количество потребляемых килокалорий на 15-30 процентов, а при отсутствии тренировок рацион нужно сократить на 200-300 килокалорий. Эксперты также рекомендуют ложиться спать до полуночи и делать 10 тысяч шагов ежедневно.
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Красота , Газета Daily Star
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