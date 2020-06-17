А карантин позволил Наталье не только отдохнуть, но и взяться за свое тело с новым энтузиазмом. В итоге она смогла наработать пресс. В своей новой квартире актриса постоянно занимается с гантелями и приседает. Когда она не могла выйти из дома во время самоизоляции, то облачалась в платье и шпильки просто, чтобы даже красиво позавтракать. Но скоро Рудова блеснет и на пляже. По всей видимости, своей цели она добилась.