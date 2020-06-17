Раскрыт способ убрать второй подбородок за день 

Компания в Австралии предложила клиентам избавиться от второго подбородка за сутки. Об этом пишет Daily Star.

Компания Face Bra придумала специальный «бюстгальтер для лица». Он опоясывает голову под подбородком и закрепляется на макушке.

На сайте компании отмечают, что продукт способен избавить от жира на лице «без изнуряющих диет и часов, проведенных на беговой дорожке». Это происходит благодаря улучшению работы лимфатической системы и выведению с потом токсинов.

face-bra.com

После первого применения, как заявляет производитель, второй подбородок может уменьшиться на один сантиметр. Стоимость «бюстгальтера для лица» — 16 фунтов стерлингов. Это примерно полторы тысячи рублей.