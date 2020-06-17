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Раскрыт способ убрать второй подбородок за день 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыт способ убрать второй подбородок за день
Фото: depositphotos.com
Компания в Австралии предложила клиентам избавиться от второго подбородка за сутки. Об этом пишет Daily Star.
Компания Face Bra придумала специальный «бюстгальтер для лица». Он опоясывает голову под подбородком и закрепляется на макушке.
На сайте компании отмечают, что продукт способен избавить от жира на лице «без изнуряющих диет и часов, проведенных на беговой дорожке». Это происходит благодаря улучшению работы лимфатической системы и выведению с потом токсинов.
face-bra.com
После первого применения, как заявляет производитель, второй подбородок может уменьшиться на один сантиметр. Стоимость «бюстгальтера для лица» — 16 фунтов стерлингов. Это примерно полторы тысячи рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что названа привычка, из-за которой россияне богатеют.
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