Румынка, о которой мечтает весь мир 

Среди десятков прекрасных моделей и актрис всегда найдутся те, кто пользуется особенной популярностью у мужчин. Итальянки, француженки, бразильянки традиционно занимают самые высокие позиции в рейтингах красоты.

Но однажды все вдруг заговорили о некой румынке со странным именем Мадалина Диана Генеа. 32-летняя жгучая красавица когда-то покорила всех своими снимками в итальянском стиле и с тех пор ей стали восхищаться по всему миру. Девушка добилась успеха в модельном бизнесе, а затем стала играть в кино.

По всей видимости, Мадалина пленила всех своим фирменным взглядом с прищуром, пухлыми губами и пышной фигурой. "Рамблер" разбирался, почему загадочную румынскую модель считают воплощением женственности.