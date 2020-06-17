Интимный пирсинг вновь вернулся в моду

Знаменитости массово начали прокалывать соски и вернули в моду популярный в 90-х тренд. На фотографии в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.

Фото: @bellathorne @bellathorne

Например, такой пирсинг сделала британская исполнительница и участница группы Little Mix Перри Эдвардс. В своем Instagram она разместила фотографию в полупрозрачном кроп-топе мятного цвета, продемонстрировав наличие аксессуара.

@perrieedwards

Бывшая звезда Disney , актриса Белла Торн , также опубликовала снимок в майке, через которую был виден пирсинг.

Тренд поддержала и участница популярного телешоу Love Island Маура Хиггинс. В своих соцсетях она попозировала в черном топе без нижнего белья, показав подписчикам проколотый сосок.