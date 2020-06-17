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Популярный в 90-х интимный пирсинг вновь вернулся в моду

Lenta.ru
1 час назад
Женский форум
Знаменитости массово начали прокалывать соски и вернули в моду популярный в 90-х тренд. На фотографии в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.
Интимный пирсинг вновь вернулся в моду
Фото: @bellathorne@bellathorne
Например, такой пирсинг сделала британская исполнительница и участница группы Little Mix Перри Эдвардс. В своем Instagram она разместила фотографию в полупрозрачном кроп-топе мятного цвета, продемонстрировав наличие аксессуара.
@perrieedwards
Бывшая звезда Disney, актриса Белла Торн, также опубликовала снимок в майке, через которую был виден пирсинг.
Тренд поддержала и участница популярного телешоу Love Island Маура Хиггинс. В своих соцсетях она попозировала в черном топе без нижнего белья, показав подписчикам проколотый сосок.
Известно, что распространенный в конце прошлого века пирсинг есть также у певицы Рианны, супермодели Кендалл Дженнер, телезвезд Оливии Боуэн, Хлои Ферри и других знаменитостей.
Женский форум
Красота,Кендалл Дженнер,Белла Торн,Walt Disney
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