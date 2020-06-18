Россиян предупредили о вреде массажа лица 

Врач-дерматовенеролог предупредил россиян о вреде массажа лица. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам Алексея Едемского, в некоторых случаях процедура эффективно предотвращает признаки старения, однако иногда она может вызвать и негативные последствия. Специалист отмечает, что перед ее проведением важно определить, по какому типу идет процесс старения.

Так, например, для людей со статическим типом, при котором обвисают мягкие ткани, массаж полезен тем, что убирает лишнюю жидкость с лица. При этом пациентам с деформационным типом процедура помогает привести в тонус мыщцу, способную поддерживать опускающиеся вниз ткани.

Собеседник издания также подчеркнул, что массаж не является действенный способом разглаживания морщин и заломов, поскольку он дает временный эффект. Едемский считает, что главным средством в борьбе с такими дефектами являются «инъекционная или аппаратная косметология».

Кроме того, дерматовенеролог объяснил, что, если у человека худое лицо, ему следует обращаться к точечным техникам массажа или фесйбилдингу (гимнастика для лица — прим. «Ленты ру»). «Лучше не проводить активные массажные движения на лице», — высказался в эфире Едемский.

Отмечается, что при наличии на лице воспалений или аллергических заболеваний не рекомендуется посещать названные процедуры, поскольку неверная техника массажа может растягивать кожу. Помимо этого, если выполнять фейсбилдинг неправильно, возможно ухудшение состояния кожи.