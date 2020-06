32-летняя модель Осаки рассказала журналистами, что научилась играть на барабанах еще в старших классах школы. С недавних пор она вступила в музыкальную группу Little Lilith, а также начала загружать ролики со своей игрой на YouTube. Японка предпочитает сниматься в сексуальном кружевном белье, чтобы демонстрировать и свою красоту, и отточенную технику игры.

В ее репертуар, помимо прочего, вошла песня Zenzenzense рок-группы Radwimps, которая прозвучала в популярном аниме-фильме «Твое имя» (Your Name). Также она подыграла треку Rising Hope японской певицы LiSA, который был использован в мультсериале Irregular at Magic High School.