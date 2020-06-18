Трансгендер заработала на тело продажей личных фото

Трансгендерная женщина и обладательница самых больших губ в Великобритании призналась, что ради «внешности мечты» зарабатывала тысячи фунтов стерлингов на продаже собственных фотографий в сети. Ее историю приводит Mirror.

Фото: @sofia.lips @sofia.lips

София Липс (Sofia Lips) из английского города Ланкашир снималась в откровенных позах для заказчиков, чтобы иметь возможность оплачивать пластические операции и становиться женственнее. По информации издания, за один месяц ее доход мог составить пять тысяч фунтов стерлингов (полмиллиона рублей).

В настоящий момент героиня материала уже перенесла косметические и хирургические процедуры на губах, щеках, подбородке, челюсти и носу. Она также установила на зубах виниры и сделала инъекции ботокса.

«Полная феминизация лица — это мой главный план, поскольку я трансгендер и у меня все еще есть черты, которые мне не нравятся, — поделилась Липс. — Я работаю со своей внешностью уже несколько лет, и это только начало!»

Англичанка заключила, что ее следующей операцией, которая пройдет во Флориде, будет увеличение груди.