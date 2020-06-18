Самая сексуальная спортсменка попозировала в топе

Шмидт показала фото с тренировки. Она написала, что добиваться лучших результатов ее мотивирует музыка. Пользователи сети оценили красоту бегуньи. «Лучший мотиватор — это ты», «Слишком много красоты на одном фото», «Ты выглядишь потрясающе, и музыка нам не нужна», — писали юзеры.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.