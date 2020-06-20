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Учительница из Колумбии покорила Сеть выдающимися формами 

Александра Нечаева 2 часа назад
В то время, как все чаще встречаются сообщения о том, что учителей травят за не слишком строгие фото на личных страницах в социальных сетях, есть девушки, которым совершенно нет дела до того, что о них думают другие. Кстати, чаще всего. эти самые "другие" весьма лестно отзываются не о методике преподавания предметов, а о привлекательных формах смелых педагогов, которые не стесняются демонстрировать их в Сети. Фотографии одной из таких смелых учительниц — в фотогалерее "Рамблера".
Молодая учительница из Колумбии Палома Сильва не только отлично учит детей, но и выглядит так, словно вовсе не преподаватель, а известная модель. Свои совсем не пуританские снимки Палома регулярно публикует на личной странице своего микроблога. Ее ничуть не смущает, что на страничку могут зайти ее ученики или их родители, стесняться своего тела Сильва не собирается, да ей и не нужно.
В России многие родители школьников наверняка позволили бы себе обсуждать и порицать Палому, доказывая, что учительница не может выглядеть так, как она, что педагоги не имеют права демонстрировать фигуру в купальнике. А, собственно, почему?
Например, в Колумбии неоднозначные фотографии Паломы не вызывают никакой особой реакции общественности: ведь это ее личная жизнь. Да и кто сказал, что учительница не может быть привлекательной, ухоженной и обожать мини-юбки?
Давайте не будем сейчас говорить о морали, а просто полюбуемся на красивую девушку, которой, в первую очередь, Палома Сильва и является.
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