Шпагат российской гимнастки поразил фанатов 

Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала в Instagram фотографию, на которой она выполняет шпагат, и поразила пользователей сети.

Татарева попозировала в обтягивающих велосипедках. При этом она выполняла упражнение, сидя на стуле. Пользователи оценили форму 22-летней спортсменки. «Когда такие девочки на улице, в городе становится невыносимо жарко», «Опять доводит меня своей красотой», — писали фанаты.

@tatarchik_official

15 июня гимнастка опубликовала снимки в нижнем белье. Тогда она попросила выбрать фанатов, какое, на их взгляд, фото получилось самым удачным.

Татарева — олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и пять — Европы.