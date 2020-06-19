Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шпагат российской гимнастки поразил фанатов 

Lenta.ru 2 часа назад
Шпагат российской гимнастки поразил фанатов
Фото: @tatarchik_official
Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала в Instagram фотографию, на которой она выполняет шпагат, и поразила пользователей сети.
Татарева попозировала в обтягивающих велосипедках. При этом она выполняла упражнение, сидя на стуле. Пользователи оценили форму 22-летней спортсменки. «Когда такие девочки на улице, в городе становится невыносимо жарко», «Опять доводит меня своей красотой», — писали фанаты.
@tatarchik_official
15 июня гимнастка опубликовала снимки в нижнем белье. Тогда она попросила выбрать фанатов, какое, на их взгляд, фото получилось самым удачным.
Татарева — олимпийская чемпионка 2016 года в групповых упражнениях. Также в ее активе шесть побед на чемпионатах мира и пять — Европы.
Видео дня. Как выглядела Лобода до пластики
Последние новости
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз В Крыму нашли большие запасы пресной воды В Крыму нашли большие запасы пресной воды Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда
Красота , Анастасия Татарева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года
Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в 52 года
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
46-летняя Судзиловская в бикини взбудоражила фанатов
Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару
Российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
05:21
Ошибки на кухне, которые ухудшают ваше здоровье
Дом и сад Здоровье
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
06:05
Врач рассказал, что лучше всего пить в жару
Здоровье
Болезни, которые написаны у вас на лице
06:13
Болезни, которые написаны у вас на лице
Здоровье Красота
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
06:11
Правда ли, что кофе вызывает зависимость
Еда Здоровье
Как избавиться от прыщей на спине
02:58
Как избавиться от прыщей на спине
Красота Здоровье
Шепелев выбрал для сына элитную школу
02:56
Шепелев выбрал для сына элитную школу
Дети Звёзды
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
04:36
Как распознать дешёвку в ювелирной лавке
Психология Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение